Пілоти намагались втримати літак: льотчик-інструктор припустив причини авіатрощі в Індії

На заході Індії розбився літак неподалік аеропорту в місті Ахмедабад. Вижила лише одна людина, загинули – 229 пасажирів і 12 членів екіпажу.

Ймовірно, причиною катастрофи могла стати технічна несправність. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Які можуть бути причини авіатрощі

На опублікованих у мережі відео, як зазначив Світан, видно, що пілоти Boeing 787-8 після зльоту намагалися стабілізувати літак і втримати його в повітрі. Найімовірніше, причиною аварії стала відмова одного з ключових елементів:

двигунів;

паливної системи;

системи керування літаком.

Попри це, екіпаж до останнього намагався взяти ситуацію під контроль, відвести літак за межі міста та здійснити аварійну посадку.

Серйозною проблемою в подібних випадках є розташування аеропортів у густозаселених районах. Коли злітно-посадкові смуги пролягають над містом, це створює додаткову загрозу для мешканців.

Колись поряд із летовищами не дозволяли зводити житлові будівлі, але у третіх країнах, це правило часто ігнорується. Та навіть подібна ситуація спостерігається у київському аеропорту "Жуляни".

Коли літаки сідають або злітають, страшно уявити, бо можуть впасти на місто. На землі буде більше проблем, ніж у повітрі, – підкреслив Роман Світан.

Отже, найімовірнішою причиною авіакатастрофи в Індії стала технічна несправність.