В Італії розбився гелікоптер: загинули всі, хто був на борту

На півдні Італії 5 листопада розбився гелікоптер. На його борту перебували 7 людей – усі вони загинули.

У поліції розповіли, що гелікоптер летів з італійських островів Треміті на материк. Він впав приблизно за 50 кілометрів від міста Фоджа, у південно-східному регіоні Апулії.

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В Італії розбився гелікоптер

Речниця офісу поліції у Фоджі повідомила, що погодні умови були поганими. Однак причини аварії поки невідомі. Правоохоронці наразі працюють на місці події.

На борту гелікоптера перебували четверо туристів зі Словенії. Президент Апулії Мікеле Еміліано, який у той час був на мітингу в Римі на підтримку України, написав у фейсбуці, що покинув захід, щоб поїхати у Фоджу.

На борту гелікоптера було семеро людей, усі вони загинули. Це моторошний момент, який викликає у нас жах,

– зазначив Еміліано.

За інформацією Barron's, гелікоптер зник з радарів у Кастельпагано-ді-Апрічена, сільській місцевості регіону Апулія. Після цього його негайно почали шукати військово-повітряні сили та пожежні бригади.

Заступник глави регіону Апулія Раффаеле П'ємонтезе пізніше підтвердив, що гелікоптер знайшли. Загинула сім'я зі Словенії, серед яких – 13-річна дівчинка.

Іншими трьома загиблими були місцевий лікар і двоє пілотів вертольота. Гелікоптер летів у межах щоденного рейсу між Фоджі та островами Треміті.

Мер островів Пеппіно Калабрезе повідомив, що лікар вирішив сісти на вертоліт в останню хвилину, адже "через погані умови на морі" вирішив не плисти на поромі.

"Наша громада шокована. За 30 років служби нічого подібного не було", – додав мер.

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