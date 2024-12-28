Цей "чорний лебідь" ще зіграє свою роль: до чого може вдатись Кадиров

Після авіакатастрофи в Казахстані, до якої, ймовірно, була причетна російська ППО, Азербайджан почав тиснути на Росію, через що на Кавказі можуть статись справжні "феєрверки". До них може в майбутньому може приєднатись Рамзан Кадиров.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородний, зауваживши, що зараз до Чечні все частіше почали залітати "добрі" дрони. Через це Кадиров може постати перед вибором, проти кого йому буде краще воювати та почати діяти проти російських інтересів.

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До чого може вдатись Кадиров

За словами політолога, після авіакатастрофи для Кадирова в Чечні ситуація ускладнилась. Він є "чорним лебедем", який ще зіграє свою роль у майбутньому "вибуху" на Кавказі.

На Кадирова системно тиснуть ударами дронів на його території, куди прилітає ледь не кожного тижня. Це дуже послаблює його авторитет.

Дрони щиро натякають, щоб він (Кадиров – 24 Канал) швидше думав, проти кого воювати. Кадиров може стати початківцем громадянської війни в Росії, що буде нам вигідно,

– наголосив Загородній.

Політолог зазначив, що після авіатрощі голова Чечні намагався зателефонувати в Азербайджан з вибаченнями та пропозиціями щодо компенсації, але його відкинули, сказавши, що країні це потрібно саме від Росії.

До речі, існують припущення, що саме чеченські сили ППО збили літак Embraer 190. Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман висловив думку про те, що цей інцидент Владімір Путін може не пробачити Кадирову, а силовики можуть усунути його від влади.