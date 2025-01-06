"Вина лежить на представниках Росії": Алієв висловився про авіакатастрофу у Казахстані
У Казахстані 25 грудня трапилася авіакатастрофа за участю літака "Азербайджанських авіаліній". Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у цьому винна Росія.
Алієв зазначив, що Баку вимагає справедливості та покарання винних за авіакатастрофу літака Embraer-190. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vesti.az.
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Що заявив Алієв про авіакатастрофу у Казахстані
Президент Азербайджану вважає, що вина за смерть громадян в цій авіакатастрофі лежить на представниках Росії.
І ми вимагаємо справедливості, покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки, –
каже Алієв.
Він зазначив, що наразі продовжується розшифровка чорних скриньок. Ймовірно, найближчим часом стануть відомі попередні результати. Алієв також додав, що це буде важливим моментом у справі повного розслідування трагедії та покарання винних.
Що відомо про авіакатастрофу в Казахстані
25 грудня у Казахстані трапилася авіакатастрофа за участю літака Embraer-190, на борту якого перебувало 67 пасажирів та 5 членів екіпажу. Літак прямував з Баку у російський Грозний.
Через туман у Грозному його перенаправили до Махачкали, а згодом до Актау, поблизу якого і сталася авіакатастрофа. Внаслідок неї загинуло 38 людей.
Однією з можливих причин трагедії є зіткнення літака "Азербайджанських авіаліній" зі зграєю птахів. Окрім цього, існує версія, що авіакатастрофа трапилася через вибух кисневого балона. Також є можливим те, що Embraer-190 був збитий російським ЗРК.