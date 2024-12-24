Авіатроща в Актау: ЗМІ пишуть, збити літак Azerbaijan Airlines прямо наказало міноборони Росії

Одне з азербайджанських видань заявило, що до нього надійшов анонімний лист від "російського капітана ППО". Він стверджує, що літак компанії AZAL було збито 25 грудня 2024 року біля Грозного за наказом російського міноборони.

Фотокопію листа і фрагмент аудіозапису, на якому чутно, як чоловічий голос двічі віддає наказ "відкрити вогонь", опублікували 1 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Minval Politica.

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Чи справді міноборони Росії наказало збити літак компанії AZAL

У публікації йдеться, що команду збити азербайджанський лайнер віддавав якийсь "капітан ППО" Паладичук Дмитро Сергійович. За даними листа, що надійшов до редакції, офіцер "ніс бойове чергування з прикриття міста Грозний з 24.12.24 по 25.12.24 року".

Далі Паладичук повідомляє, що о 05:40 йому "надійшла команда про перехід у готовність № 1", а "о 08:11 станцією виявлення цілей було виявлено потенційну ціль". Окрім цього, він також озвучив деякі подробиці про неналежний стан техніки.

О 08 годині 13 хвилин 30 секунд я дав команду на ураження оператору. О 08 годині 13 хвилин 33 секунди ракета зійшла з направляючої. О 08 годині 13 хвилин 47 секунд ЦВС БМ-72В6 видав повідомлення, що ціль пропущено. О 08 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл,

– написав Паладичук.

Російське міноборони могло віддати наказ збити азербайджанський літак: відео Minval Politika

Згідно з попереднім звітом комісії з розслідування катастрофи лайнера Embraer 190, перший звуковий удар було зафіксовано о 08:13:31, тоді як другий – о 08:13:56.

Зауважимо, що азербайджанське видання наводить фрагмент аудіозапису, на якому чоловічий голос називає координати, наведені в пояснювальній, а потім двічі повторює команду: "Вогонь! Вогонь, кажу!". Потім у записі чутно гучний звук, а чоловічий голос каже: "Є схід. Пропущено. Повторно. Ще раз вогонь!", на що інший голос відповідає: "Є вогонь".



Лист так званого "російського капітана ППО" Паладичука Дмитра / Фото Minval Politika

Аудіозаписи опубліковано лише частково, бо їх ще мають правоохоронці. Азербайджанське видання також зазначає, що не стверджує про справжність цього листа.

Згідно з його фотокопією, Паладичук нібито служить у військовій частині 75564, що розташована в межах Хакасії.

Як пише російське видання "Агентство", поки що не вдалося підтвердити, що людина з такими даними служила в частині 75564. Однак це точно чинний офіцер Росії, який раніше служив в інших військових частинах, одна з яких пов’язана з ППО.

За інформацією ЗМІ, Паладичуку 32 роки, він народився в місті Екібастуз у Казахстані. Не пізніше 2010 року почав службу у військовій частині 21059. У 2011 і 2013 роках місцем служби Паладичука значилася частина 31665 у Новосибірську, яка належить до 14-ї армії ВПС і ППО. Більше інформації про місця служби Паладичука ЗМІ відшукати не вдалося.

Варто додати, що у розпорядженні The Insider опинився запис нової телефонної розмови з Паладичуком. У ньому він підтвердив, що справді писав пояснювальну "командувачу армії після стрілянини по літаку", тому що "попросили".

Він також підтвердив, що рукописний документ написаний його рукою, у тому числі вказав на характерні риси свого почерку. Окрім цього, видання стверджує, що голос Паладичука збігається з голосом на відео, опублікованому азербайджанськими ЗМІ.

Нагадаємо, що авіакатастрофа сталася 25 грудня 2024 року. Embraer E190, що прямував в Азербайджан, зазнав аварії в районі Актау в Казахстані. Загинули 38 людей. Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив у цьому російську сторону.