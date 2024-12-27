Авіакатастрофу Embraer-190 можуть використати проти України: авіаексперт пояснив причину

Внаслідок авіакатастрофи азербайджанського літака в Казахстані загинуло майже 40 людей. Судно прямувало до російського Грозного і, ймовірно, його збили з російського ЗРК.

Одразу після катастрофи з'явилася інформація про причетність росіян. Але як розповів 24 Каналу авіаексперт Анатолій Храпчинський, ворог може спробувати перекласти відповідальність на Україну.

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Що могла задумати Росія

У політичному сенсі падіння літака деякі країни можуть використати проти України. Наприклад, повідомляти, що в цей час українські БпЛА нібито перебували у повітряному просторі. Звісно, таке припущення породжує тільки ще більше питань, але росіяни вміють маніпулювати.

Незрозуміло, чому тоді авіаційний простір не закривали, враховуючи, що це не обстріл крилатими ракетами, а безпілотниками, які курсують на швидкостях до 200 км/год. Їх можна виявити й заздалегідь перекрити небо.

Зверніть увагу! Спершу причиною катастрофи називали зіткнення зі зграєю пташок, але ушкодження підтверджують влучання російської ракети "земля – повітря". За даними джерел видання Euronews в азербайджанському уряді, її випустили по літаку під час роботи по безпілотниках.

Враховуючи глибоку занепокоєність наших західних партнерів, треба зрозуміти, що цю ситуацію можуть використана проти України в негативному аспекті,

– підкреслив авіаексперт.

На жаль, російська пропаганда може відгукнутися навіть на Заході. Особливо, зважаючи на заяви Дональда Трампа про заборону використання західного озброєння проти Росії. Це виглядає дивно, бачачи, що російські крилаті ракети літають територією Європи, а місцева влада їх ігнорує.

Зауважимо, віцепрем'єр Казахстану заявив, що поки не може підтвердити чи спростувати жодну із версій падіння літака. Розслідування триває, своїх версій Росія, Азербайджан не надали.

Очільник ГУР України Кирило Буданов сказав, що в катастрофі винна російська ракета. По літаку, скоріш за все, випустили ракету з російського ЗРК "Панцир С1".