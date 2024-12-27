У США вважають, що росіяни "могли переплутати" літак AZAL з дроном та збити його, – NBC News

Американські чиновники припускають, що російські військові "могли прийняти" літак "Азербайджанських авіаліній" за безпілотник. Саме тому вони атакували його з допомогою систем ППО.

У США є розвіддані, що росіяни могли неправильно ідентифікувати азербайджанський пасажирський літак і збити його, що призвело до авіакатастрофи в Казахстані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Що у США кажуть про авіакатастрофу в Казахстані

Як повідомляє видання, дані розвідки свідчать про те, що солдати Росії прийняли літак за безпілотник через нестандартну схему польоту та висоту, на якій він летів. Проте, за їхніми словами, розслідування ще триває.

Нагадаємо, що 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа з літаком Embraer-190. Повідомляється, що літак прямував з Баку до російського Грозного. Проте через туман був перенаправлений до Махачкали.

На борту літака перебувало 67 пасажирів та 5 членів екіпажу. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 40 людей, ще 29 осіб госпіталізовано.

Серед причин катастрофи можуть бути зіткнення зі зграєю птахів або вибух кисневого балона. Також є версія, що літак був збитий російським ЗРК.