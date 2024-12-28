Туреччина долучиться до розслідування авіакатастрофи в Казахстані

Делегація з 8 осіб вирушила в Баку для огляду пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився поблизу Актау в Казахстані. Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу.

Таким чином Туреччина прагне підтримати Азербайджан та допомогти з'ясувати причину авіакатастрофи в Казахстані, передає 24 Канал з посиланням на TRT Haber.

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Що відомо про залученість Туреччини до розслідування

За словами міністра транспорту та інфраструктури Туреччини, на прохання Державного агентства цивільної авіації Азербайджану у Туреччині сформували експертний комітет для розслідування причин аварії. А також для проведення технічного та операційного аналізу й надання необхідної підтримки.

Наша делегація працюватиме в координації з місцевою владою, щоб вивчити всі аспекти інциденту та повідомити про результати,

– каже Уралоглу.

Він також висловив свою підтримку Азербайджану та побажав швидкого одужання "азербайджанським братам". Зазначається, що 27 грудня делегація виїхала до Баку та вже сьогодні розпочне свою роботу.

Нагадаємо, що 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа з літаком Embraer-190. Внаслідок цього загинули 38 людей, ще 29 осіб госпіталізовано.

Причиною катастрофи може бути зіткнення зі зграєю птахів або вибух кисневого балона. Також є припущення, що літак був збитий російським ЗРК.