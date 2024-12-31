Отримали нову методичку: як у Росії приховують правду про авіакатастрофу в Казахстані
Кремль знову демонструє готовність перекладати провину за свої помилки на інших. Саме тому російська влада приховує правду про збиття азербайджанського літака Баку – Грозний.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву. У розробленому "темнику", створеному представниками оточення глави Чечні Рамзана Кадирова, чітко зазначено, як саме слід подавати цю інформацію громадськості.
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Як Росія хоче перекласти відповідальність за авіакатастрофу у Казахстані
ЦНС отримали документ, в якому зазначено, як саме Кремль прикриває той факт, що російська ППО збила азербайджанський літак. Замість визнання провини Владімір Путін вирішив назвати авіакатастрофу "трагічним інцидентом".
Також людьми Кадирова було створено "темник" в якому прописано, як слід подавати цю інформацію для громадськості.
Як у Росії наказали висвітлювати авіакатастрофу в Казахстані:
- не говорити про збиття, лише про "повітряну подію";
- уникати згадок про роботу ППО;
- винними зробити звичайних диспетчерів.
"Ця історія оголює деградацію режиму: брехня, маніпуляції та страх перед втратою лояльності Кадирова", – зазначили у ЦНС.