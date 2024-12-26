Чи можуть Москва і Баку стати ворогами, після авіакатастрофи в Казахстані

В районі портового міста Актау, що на південному заході Казахстану на березі Каспійського моря, 25 грудня розбився пасажирський літак азербайджанських авіаліній. Попередньо, його атакувала російська ППО.

За даними ЗМІ, в уряді Азербайджану підтвердили, що літак Embraer 190, який впав у Казахстані, був збитий російською ракетою класу "земля – повітря". У розмові з 24 Каналом керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, чи визнає Росія свою провину в аварії пасажирського лайнера та як збиття літака може вплинути на російсько-азербайджанські відносини.

До теми Азербайджанський Embraer збили так само як Boeing МАУ в Ірані, – ЗМІ

Чи зіпсуються відносини Москви й Баку

Влада Казахстану, Росії та Азербайджану офіційно не підтвердила жодну з версій авіакатастрофи. Втім, у ЗМІ вже з'являються повідомлення про те, що в Баку схиляються до того, що літак збила російська ППО.

Голова Чечні Рамзан Кадиров обмежився висловленням співчуття. Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль не висуватиме гіпотези причин авіакатастрофи літака Azerbaijan Arilines до закінчення слідства.

З останніх повідомлень, Азербайджан нібито очікує офіційного визнання Росією того, що літак був підбитий системою протиповітряної оборони. Я не думаю, що для Кремля це стане якоюсь перепоною, або вони дорожитимуть відносинами з Ільхамом Алієвим. Росіяни можуть визнати свою провину, якщо для них це буде вигідно,

– мовив Клочок.

Втім, Кремль може легко виправдати себе, мовляв, що збивали безпілотники, які летіли з України. На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", такі відмазки проковтнуть навіть в Азербайджані. Для Алієва це буде таким моментом сатисфакції, й на цьому все завершиться.

"Я особисто не бачу великої перспективи того, що до прикладу, Баку й Москва можуть почати ворогувати через цю авіакатастрофу. У них настільки багато спільних інтересів, що люди, які загинули внаслідок катастрофи, не стануть високою ціною. Вони їх просто забудуть", – зазначив Клочок.

Як росіяни намагалися приховати свій злочин

Є версія, що у Чечні знали, що підбили пасажирський літак, тому його спеціально перенаправили до Казахстану через Каспійське море, сподіваючись, що борт впаде й всі сліди російського злочину вдасться приховати.

До речі, дуже цікава версія, що цей літак намагалися втопити у Каспійському морі, тоді взагалі б ніхто нічого не дізнався. Я не виключаю, що це могло бути,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До слова, азербайджанські урядові джерела повідомили журналістам, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку. Пілотам наказали летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані. Водночас на всій траєкторії польоту над морем були заглушені системи GPS-навігації літака.

На борту літака перебували 69 осіб, серед яких 5 членів екіпажу, які є громадянами Азербайджану. Внаслідок авіакатастрофи 38 людей загинуло.