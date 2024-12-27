У Кремлі дуже хвилюються: чого можна очікувати від Кадирова після збиття літака Embraer

Позиція глави Чечні Рамзана Кадирова може сильно похитнутись через інцидент з азербайджанським літаком. Адже вочевидь саме чеченські сили протиповітряної оборони підбили лайнер, який летів з Баку в Грозний.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що саме в Чечні не було перекрите небо. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 38 людей.

До теми Хотіли втопити літак в Каспійському морі: експрацівник СБУ про те, як "спалилася" Росія



"Кадиров може вдатися до необдуманих кроків"

Напруження, яке може виникнути між Росією та Азербайджаном внаслідок авіакатастрофи, або ті преференції, які тепер Владімір Путін має надати президенту Азербайджану Ільхам Алієву, можуть вилізти боком Кадирову. Хоча це не єдина причина.

Як зазначив політолог, на Росії досі відбувається величезна боротьба за інтернет-магазин Wildberries. Там залучені як люди Путіна, так і Кадирова, але вони перебувають по різні сторони.

"Тому цілком можливо, що зараз є певне напруження і позиція Кадирова невизначена. Це може підштовхнути його до якихось необдуманих і радикальних кроків. Я думаю, він не просто так береже свою гвардію. Можливо, на випадок того, що потрібно буде протистояти опозиції всередині країни", – мовив Несвітайлов.

Зверніть увагу! Експерт з авіації Костянтин Криволап припустив, що авіакатастрофа могла статися через конфлікт між Рамзаном Кадировим та російським олігархом Сулейманом Керімовим, якому глава Чечні оголосив "кровну помсту", а Владімір Путін відмовив у підтримці.

Москва боїться погіршення відносин з Баку

Азербайджан відмовився від допомоги, яку запропонувала Чечня, і нині вимагає визнання провини, вибачень і виплати компенсації. Експерт-міжнародник сказав, як збиття пасажирського літака може вплинути на відносини Баку та Москви.

Я б не сказав, що Азербайджан є прямо союзником Росії. Баку ситуативно використовує Москву для власної користі. Крім того, у них є взаємовигідні бізнес-інтереси, але Азербайджан – це насамперед стратегічний союзник Туреччини,

– наголосив політолог.

За його словами, Реджеп Ердоган має великий авторитет в Азербайджані й те, що Алієв проводить якусь політику з Росією це більш узгоджена історія з Туреччиною.

Однак Росія часто маскує свою нафту під азербайджанську. Якщо в Азербайджані захочуть прикрити цю лавочку для Росії, то це буде величезним ударом для російської економіки,

– додав Несвітайлов.

На його думку, в Кремлі сильно хвилюються і будуть напружувати Кадирова, щоб він виконував все, що скажуть в Азербайджані. Не факт, що той захоче піти на якісь поступки й тут може розгорнутись цікава картина. Тому що поки що Азербайджан стримано висловлює свою позицію.

До слова, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що росіяни можуть визнати свою провину, якщо для них це буде вигідно.