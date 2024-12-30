Путін у складній ситуації: до чого може вдатись Алієв за збиття літака над Чечнею

Зранку 25 грудня у районі міста Актау у Казахстані впав азербайджанський літак Embraer 190, який збили росіяни. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає від Росії визнати провину, покарати винних та виплатити компенсацію. Владімір Путін опинився у складній ситуації.

Завдання кремлівського диктатора – не визнавати нічого публічно, проте Алієв не пробачить Кремлю цю авіакатастрофу та може помститися. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Путін не хоче публічного розслідування

Ігор Яковенко зазначив, що винні в авіакатастрофі Рамзан Кадиров. Чеченський терорист дуже важливий для Путіна, тому він не стане його видавати та прикриватиме його до останнього.

У цьому випадку Путін потрапив у дуже тяжку ситуацію. Тому що він нарвався не на демократичного правителя, а на диктатора. Причому на диктатора східного типу, який не схильний пробачати. Він орієнтований на помсту, особисте ставлення,

– сказав він.

Азербайджанський лідер дуже ображений тим, що відбулося. Росія не просто збила азербайджанський літак, вбила азербайджанців. Там дуже багато злочинів. Річ у тім, що числення родичі Кадирова, яких він призначає на високі посади, абсолютно не придатні для виконання цих обов’язків.

"Путін дуже хоче розв'язати цю проблему між ним та Алієвим кулуарними розмовами. Він намагається заговорити цю проблему. Його завдання – не зробити це публічне визнання провини. Публічне покарання винних він намагається зробити непублічним", – припустив опозиціонер.

Очевидно, у Росії знайдуть якусь людину, яку виставлять винуватцем катастрофи. Навряд чи Путін піде на справжнє розслідування та викриття винних. Максимум, що може зробити Кремль – виплатити Азербайджану компенсацію. Однак Алієв все одно буде стояти на виконанні Росією своїх вимог.

Нагадаємо, Ільхам Алієв заявив, що у перші дні після катастрофи в Азербайджані "не чули від Росії нічого, окрім безглуздих версій". Відомо, що Путін телефонував Алієву та обговорив з ним падіння літака компанії AZAL. Кремлівський диктатор перепросив, що "інцидент з азербайджанським літаком стався у повітряному просторі Росії". Однак прямо не визнав, що саме російські сили ППО збили літак. У неділю, 29 грудня, Путін та Алієв вдруге провели телефонну розмову.