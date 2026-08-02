Про це повідомив уряд Перу, передає агенція Reuters.

Що відомо про трагедію?

Невеликий літак Cessna Caravan C-208, що належав перуанській авіакомпанії Aerodiana, вилетів з аеропорту Піско близько 12:10 за місцевим часом. Приблизно через 50 хвилин польоту екіпаж повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію, після чого зв'язок із повітряним судном перервався.

Згодом у Міністерстві транспорту та зв'язку Перу підтвердили, що літак розбився приблизно за 19 кілометрів від знаменитих ліній Наски. Після падіння повітряне судно загорілося, через що рятувальники вже не мали можливості врятувати людей, які перебували на борту.

За інформацією уряду Перу, жертвами катастрофи стали всі 13 людей – двоє членів екіпажу та 11 іноземних туристів. Серед пасажирів були громадяни Іспанії, Італії та Німеччини, які прибули до країни, щоб здійснити оглядовий політ над одним із найвідоміших археологічних об'єктів світу.

До місця авіакатастрофи оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи та працівники муніципальної поліції. Вони ліквідували пожежу та розпочали роботи на місці трагедії.

Наразі причини падіння літака офіційно не називають. Уряд Перу повідомив, що обставини катастрофи встановлюватиме спеціальна комісія, а авіакомпанія Aerodiana заявила, що перегляне графік польотів відповідно до рекомендацій влади.

Водночас місцеві медіа звернули увагу на несприятливі погодні умови напередодні трагедії. Через сильний вітер, швидкість якого перевищувала 40 кілометрів на годину, 31 липня були призупинені туристичні польоти з аеропорту Марія Райхе, а ще два екскурсійні літаки змінили маршрут та здійснили посадку в іншому аеропорту через погіршення видимості. Однак офіційно влада поки не пов'язує погодні умови з причинами катастрофи.

Нагадаємо, лінії Наски є однією з найвідоміших археологічних пам'яток світу та входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Величезні геогліфи були створені приблизно між 100 роком до нашої ери та 700 роком нашої ери та займають сотні квадратних кілометрів пустельного плато на півдні Перу.

Щороку цей туристичний об'єкт відвідують близько 100 тисяч людей, а найпопулярнішим способом побачити знамениті малюнки залишається саме екскурсійний політ на невеликих літаках.