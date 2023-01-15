Авіакатастрофа в Непалі: у МЗС перевіряють, чи були на борту українці
Джерело:Олег Ніколенко
У Непалі розбився пасажирський літак. На борту було понад 70 осіб.
На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, перебувало 68 пасажирів і 4 члени екіпажу. За інформацією AFP, загинуло 29 людей.
До теми У Непалі впав пасажирський літак: загинуло щонайменше 29 осіб
Хто був на борту літака
Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Україна перевірить, чи були на борту українці.
МЗС України взаємодіє із непальською стороною задля з'ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака, який зазнав катастрофи в Непалі. Про результати інформуватимемо додатково,
– написав він.
Зазначимо, що авіакомпанія повідомила про те, що на борту літака було 15 іноземців. Серед них 5 осіб з Індії, 4 росіяни, 2 корейці та по 1 особі з Австралії, Аргентини, Ірландії та Франції, передає AFP.
Що відомо про катастрофу в Непалі
- Літак з 72 людьми на борту розбився в Непалі 15 січня. На місці аварії виникла сильна пожежа. Спершу повідомили, що всі пасажири та члени екіпажу літака загинули. Однак згодом зазначили, що загинуло 29 осіб.
- Причини авіакатастрофи наразі невідома. Повідомляється, що літаку було 15 років.
- Пілот літака направив лайнер у бік ущелини, щоб уникнути падіння на населений пункт. Місцеві жителі, які бачили момент авіакатастрофи, розповідають, що літак був направлений до ущелини річки.
- Літак авіакомпанії Yeti Airlines перевозив 72 людини зі столиці, Катманду.