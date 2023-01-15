Авіакатастрофа в Непалі: у МЗС перевіряють, чи були на борту українці

У Непалі розбився пасажирський літак. На борту було понад 70 осіб.

На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, перебувало 68 пасажирів і 4 члени екіпажу. За інформацією AFP, загинуло 29 людей.

До теми У Непалі впав пасажирський літак: загинуло щонайменше 29 осіб

Хто був на борту літака

Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Україна перевірить, чи були на борту українці.

МЗС України взаємодіє із непальською стороною задля з'ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака, який зазнав катастрофи в Непалі. Про результати інформуватимемо додатково,

– написав він.

Зазначимо, що авіакомпанія повідомила про те, що на борту літака було 15 іноземців. Серед них 5 осіб з Індії, 4 росіяни, 2 корейці та по 1 особі з Австралії, Аргентини, Ірландії та Франції, передає AFP.

Що відомо про катастрофу в Непалі