У США два гелікоптери зіткнулися в повітрі: загинули троє людей

У штаті Орегон, США, два гелікоптери зіткнулися в повітрі поблизу муніципального аеропорту Макміннвілл. Унаслідок катастрофи загинули троє людей, серед них інструкторка з польотів, пілот та студент-пілот із Великої Британії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на шерифа округу Ямгілл Сема Елліотта.

Що відомо про зіткнення гелікоптерів в Орегоні?

Аварія сталася близько 14:15 за місцевим часом у четвер, 29 жовтня, поблизу муніципального аеропорту Макміннвілл. Загинули 22-річна інструкторка з польотів із Техасу Медді Аасбо, 38-річний пілот з Орегону Тайлер Стердевант та студент-пілот із Великої Британії.

За словами шерифа Сема Елліотта, інструкторка перебувала в одному гелікоптері зі студентом, а Стердевант був єдиною людиною на борту іншого повітряного судна.

Після зіткнення обидва гелікоптери впали на приватне сільськогосподарське поле неподалік аеропорту. Один із них, червоного кольору, розлетівся на частини, а зелений перекинувся догори дном.

Очевидець Лео Родрігес розповів, що став свідком аварії зі свого сімейного виноградника. Він зателефонував до екстреної служби 911.

Раптом я чую цей гучний гуркіт і цей тріск металу, дивлюся вгору і бачу, як ці два гелікоптери щойно зіткнулися в повітрі. Мені знадобився деякий час, щоб мій мозок зрозумів, що я бачу. Таке не щодня побачиш. Вони скрутилися та впали на землю,

– розповів він.

Гелікоптери зіткнулися під час польоту в Орегоні / КГВ, Офіс шерифа округу Ямхілл

За інформацією Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB), у зіткненні брали участь два різні повітряні судна: Robinson R-22, який виконував навчальний політ, та Airbus AS350, залучений до технічного обслуговування.

Один із гелікоптерів експлуатувала компанія Jerry Trimble Helicopters, яка займається підготовкою пілотів і здає повітряні судна в оренду для приватних польотів. Після аварії компанія підтвердила, що її гелікоптер потрапив в авіаційний інцидент, і заявила про співпрацю з владою.

Через аварію влада перекрила приблизно півтора кілометра сусіднього шосе 233. Правоохоронці закликали людей не наближатися до місця катастрофи, поки там працюють екстрені служби та слідчі.

Нагадаємо, на Філіппінах під час навчального польоту розбилися два військові літаки SF-260, унаслідок чого загинули четверо пілотів. Аварія сталася 23 жовтня на авіабазі Фернандо в провінції Батангас.