У Південній Кореї розбився військовий літак: на борту було 4 людини

У Південній Кореї 29 травня сталася авіакатастрофа. На південному сході країни розбився військовий літак.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Цікаво Росіяни обстріляли свій Ту-134, який злітав з аеродрому у Твері, – Defense Express

Що відомо про авіакатастрофу у Південній Кореї

За даними агентства, аварія сталася у південнокорейському місті Пхохан в гірській місцевості. У пожежній службі зазначили, що літак впав о 13:52 за місцевим часом (07:52 за київським часом).

Згодом стало відомо, що повітряне судно належало військово-морським силам Південної Кореї. Це був морський патрульний літак P-3, який вилетів на навчання з авіабази.

За словами очевидців, біля місця падіння літака видно дим. На місці вже працюють пожежники та рятувальники.

Попередньо відомо, що на борту перебували 4 людей. Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи, а також яка доля екіпажу літака.

У ВМС Південної Кореї підтвердили, що розслідують авіакатастрофу та повідомлять про подальші результати згодом.