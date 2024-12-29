Авіакатастрофа у Південній Кореї: диспетчери попереджали літак про ризик зіткнення з птахами

Південнокорейські авіаційні диспетчери за кілька хвилин до катастрофи в аеропорту Муан попередили екіпаж про ризик зіткнення з птахами. Один із членів екіпажу, що вижив, згадав про цей Інцидент.

В аеропорту Муан зафіксовано найвищий рівень зіткнень з птахами серед 14 регіональних аеропортів Південної Кореї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Чи знали члени екпажу про небезпеку

Один із членів екіпажу, який вижив, підтвердив факт зіткнення після свого порятунку. За словами чиновників, пілотів попереджали про таку небезпеку.

За даними агентства Yonhap News, аеропорт Муан має найвищий рівень зіткнень з птахами серед 14 регіональних аеропортів країни. З 2019 року до серпня цього року тут зафіксовано 10 таких випадків, що становить 0,09% рейсів. Для порівняння, в аеропортах Гімпхо та Чеджу цей показник значно нижчий — 0,018% і 0,013% відповідно. Підвищений ризик у Муані пояснюють близькістю до полів і прибережних територій.

Також відзначається загальне зростання кількості таких інцидентів по всій країні: зі 108 у 2019 році до 152 минулого року. Експерти припускають, що це може бути пов'язано зі змінами клімату, які впливають на поведінку перелітних птахів, перетворюючи їх на постійних мешканців регіону. Час перельотів та види птахів змінюються.

Джеффрі Делл, експерт із розслідування авіаційних подій, заявив, що "ніколи не бачив, щоб зіткнення з птахами перешкоджало випуску шасі". Редактор Airline News Джеффрі Томас також зауважив, що такі інциденти трапляються часто, але рідко призводять до серйозних наслідків для літака.

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