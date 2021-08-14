Авіакатастрофа в Туреччині: на борту літака перебувало 5 військових Росії, усі загинули

У Туреччині 14 серпня розбився пожежний літак з 9 людьми. У Міноборони Росії підтвердили, що на борту перебували 5 російських військових.

У Міноборони Росії заявили, що літак належить їм. Російські ЗМІ написали, що цю інформацію їм підтвердили у російському відомстві.

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У Туреччині розбився літак Росії: на борту були їхні військові

Літак-амфібія Бе-200 Міноборони Росії розбився в Туреччині,

– заявили у Міноборони.

Там також підтвердили, що на борту перебували:

5 російських військовослужбовців;

3 представників Туреччини.

На місце аварії у Туреччину вже відправили комісію Міноборони Росії. За непідтвердженими даними, всі хто був на борту літака – загинули.

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