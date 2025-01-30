Вогняна куля, а потім уламки, які летять у річку, – очевидці про катастрофу у Вашингтоні
- У США поблизу Вашингтона пасажирський літак і військовий гелікоптер зіткнулися в повітрі і впали в річку Потомак.
- За словами очевидців, у момент зіткнення вони побачили вогняну кулю в небі та уламки, які падали в річку.
У США неподалік Вашингтона пасажирський літак та військовий гелікоптер зіткнулися в повітрі й впали у річку. Очевидці авіакатастрофи розповіли подробиці про момент зіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Варто зазначити, що ця авікатастрофа стала найбільшою в США з 12 листопада 2001 року.
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Очевидці розповіли про авіакатастрофу в США
За словами очевидця, пасажирський літак та військовий гелікоптер в момент зіткнення були схожі на вогняну кулю, яка впала в річку Потомак.
Я почув гучний вибух, я подивився ліворуч і побачив лише велику вогняну кулю, а потім уламки, які падали вниз у бік річки. І мій сусід вигукнув: "Боже мій, це ж літак!"
– розповів Рой Бест.
За словами чоловіка, уламки "просто впали вниз".
Бест розповів, що живе в багатоквартирному будинку в районі Кристал-Сіті поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана, і тому не був здивований, побачивши багато повітряного руху в ту ніч.
Ми бачимо поліцейські гелікоптери. Ми бачимо, як військові гелікоптери літають туди-сюди до баз, Пентагону, деяких інших районів. Також є вертольоти берегової охорони, тому повітряний простір досить завантажений,
– пояснив він.
Нагадаємо, співробітники служби надзвичайних ситуацій проводять пошуково-рятувальні роботи в річці Потомак після авіакатастрофи. За даними ЗМІ, рятувальники витягли вже понад 30 тіл.