Авіакатастрофа у Вашингтоні могла бути наслідком прогалин у системі безпеки польотів, – NYT

Розслідування авіакатастрофи у Вашингтоні вказує на можливі серйозні збої в роботі авіаційної безпеки США. Трагедія могла статися через відмову кількох рівнів контролю.

Диспетчер не зміг розділити літак та вертоліт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що могло стати причиною катастрофи

Перед катастрофою пасажирський літак відхилився від запланованого маршруту, а його екіпаж, ймовірно, не помітив вертоліт, оскільки здійснював розворот до злітно-посадкової смуги. Водночас авіадиспетчер, який відповідав за контроль, виконував одразу дві роботи, розділяючи авіазасоби, тому не встиг їх навести.

За даними NYT, в аеропорту імені Рейгана зазвичай після 21:30 за місцевим часом через зменшення трафіку лише одна людина виконує обов’язки диспетчера для літаків і вертольотів. Проте в день трагедії це навантаження було покладене на одного диспетчера ще до стандартного часу, що стало порушенням стандартної практики. Згідно з попереднім звітом Федерального авіаційного управління (FAA) укомплектованість персоналу була "ненормальною для цього часу доби й інтенсивності руху".

Фахівці зазначають, що у темряві пілотам могло бути складніше оцінювати відстань між повітряними суднами.

Інші джерела стверджують, що вертоліт мав триматися ближче до берега річки Потомак і знижувати висоту, проте перед зіткненням він піднявся вище та відхилився від затвердженого маршруту на пів милі.

"Прогалини в авіаційній безпеці зростали роками, що призвело до тривожної картини близьких зіткнень у небі та в аеропортах за участю комерційних авіакомпаній. Це відбувається на тлі зростаючих заторів у найбільш завантажених аеропортах країни, включаючи Національний аеропорт Рейгана, де часта присутність військових рейсів ще більше ускладнює управління повітряним рухом", – додає NYT.

Нагадаємо, поблизу Вашингтона ввечері 29 січня сталася авіакатастрофа, де зіткнулися пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Black Hawk. Дональд Трамп повідомив, що під час зіткнення пасажирського літака з вертольотом ввечері 29 січня не вижив ніхто. Він також звинуватив у цьому своїх попередників у владі.