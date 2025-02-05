Авіатроща у Вашингтоні: рятувальники дістали з річки тіла всіх загиблих, одне ще ідентифікують

Наприкінці січня біля Вашингтону сталася авіакатастрофа – зіткнулися літак American Airlines та військовий гелікоптер. Відомо, що із річки Потомак дістали тіла усіх 67 жертв цієї авіатрощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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З річки Потомак дістали тіла всіх загиблих внаслідок авіакатастрофи

Вказується, що пошуково-рятувальні роботи після катастрофи, що сталася минулої середи, завершилися. Відомо, що 66 осіб ідентифікували, про що йдеться в заяві вашингтонської влади, опублікованій 4 лютого.

Офіс головного судмедексперта все ще працює над ідентифікацією останньої жертви.

Пишуть, що влада приступить до очищення річки Потомак від уламків.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розслідує причину катастрофи, що сталася ввечері 29 січня, коли літак American Airlines рейсу 5342, що летів з Вічіти, штат Канзас, зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk біля Національного аеропорту Рейгана в Арлінгтоні.

Як відомо, на борту рейсу American Airlines перебували 64 людини, в тому числі багато молодих спортсменів, які поверталися зі змагань з фігурного катання, а також троє військовослужбовців, які були у вертольоті.

28 осіб на борту літака були пов'язані з фігурним катанням, включаючи тренерів, спортсменів та їхніх родичів, йдеться у заяві Американської федерації фігурного катання на ковзанах.