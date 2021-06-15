Компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі МАУ Іран виплатить до рішення суду

Іран виплатить компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі літака МАУ у повному обсязі. Станеться це до офіційного рішення суду у справі.
Сім'ям жертв авіакатастрофи виплатять 100% компенсації. Таку заяву зробив прессекретар іранської судової влади Голамхоссен Есмайлі.
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Компенсації родичам до рішення суду
В Ірані зазначають: виплата компенсацій є перевагою та позитивним моментом. Представник судової влади зазначив: Іран проведе детальні розслідування щодо всіх аспектів справи про аварію. Наразі ж в Ірані заявляють: іншим країнам не варто коментувати справу, доки триває суд.Зверніть увагу! 30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування авіакатастрофи МАУ. У ньому зазначили, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку. П рокуратура звинувачує у причетності до катастрофи МАУ 10 людей.
Іран обіцяв родинам жертв по 150 тисяч доларів
Зазначимо, що раніше Тегеран заявив, що родинам загиблих у трагедії 8 січня 2020 року виплатить по 150 тисяч доларів. Загалом на суми компенсацій у держбюджеті Ірану виділили 200 мільйонів євро.
В українському МЗС щодо суми виплат пояснили: вона має бути визначена у переговорах. У рішенні мають врахувати і міжнародну практику таких компенсацій.
Раніше, у серпні, заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що міжнародні документи та договори будуть критеріями суми компенсації, яку Іран збирається виплатити сім'ям жертв.