"Це не чергове 11 вересня": чому у США повністю зупинили всі авіарейси та до чого тут ШІ

У США 13 листопада через збій зв'язку повністю зупинили вильоти та затримали понад 9000 авіарейсів. Влада заперечує диверсію, але слідчі не відкидають жодних версій.

Зокрема, перевіряють причетність до колапсу нової системи штучного інтелекту. Що відомо про цей безпрецедентний для Північної Америки інцидент, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Що заявив про авіаколапс міністр внутрішньої безпеки США?

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін вийшов до журналістів біля Білого дому з терміновою заявою через масштабний збій зв'язку авіадиспетчерів, який паралізував аеропорти по всій країні. Це сталося 13 листопада пізно ввечері за Києвом, подію транслювали усі центральні телеканали, а також спеціалізований парламентсько-урядовий мовник C-SPAN.

Чиновник пояснив, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) наказало повністю зупинити всі вильоти через "надзвичайні обставини". При цьому намагався загасити паніку на тлі чуток про можливу кібератаку чи диверсію, наголосивши, що ситуація під контролем, і всі літаки безпечно посадять.

Це не чергове 11 вересня, поки що це лише телекомунікаційний збій... Немає жодних причин боятися за своїх близьких, які зараз у польоті... Але розв'язання проблеми займе певний час,

– заявив Маллін.

Водночас міністр визнав, що слідчі наразі не відкидають жодної версії причин інциденту. Зокрема, вони перевіряють і причетність ШІ, оскільки напередодні FAA розгорнуло в усіх диспетчерських центрах нову ШІ-систему SMART, яку в Конгресі вже критикували за ненадійність.

Міністр внутрішньої безпеки Маллін запевняє, що про нове "11 вересня" не мовиться: дивіться відео Fox News

Що відомо про колапс із польотами у США та підозри щодо ШІ?

Наказ про повне зупинення вильотів видали у п'ятницю, 13 листопада 2026 року, о 15:54 за часом Східного узбережжя США, а перші повідомлення про проблеми надійшли з чиказьких аеропортів О'Хара та Мідвей. У підсумку інцидент призвів до понад 9000 затримок та щонайменше 623 скасувань по всій країні, про що активно повідомляли американські ЗМІ, як-от CNN.

Міністр транспорту США Шон Даффі офіційно підтвердив, що причиною зупинки стала проблема зі зв'язком, яка вплинула на всі центри управління повітряним рухом. Президента США Дональд Трампа негайно проінформували про ситуацію, яка стала першим подібним випадком з січня 2023 року. Наразі влада заперечує диверсію, але слідчі продовжують перевіряти всі версії.

Зокрема мовиться й про можливу причетність до колапсу нової системи штучного інтелекту. У центрі уваги опинилася система SMART – хмарна платформа на базі ШІ, розроблена компанією Air Space Intelligence в межах контракту на 875 мільйонів доларів для оптимізації маршрутів, яку офіційно запустили на загальнонаціональному рівні 12 листопада, менш ніж за 24 години до колапсу.

У мережі припускають, що збій міг виникнути через технічні труднощі під час інтеграції нового хмарного сервісу з застарілими аналоговими системами FAA, деякі з яких досі використовують технології 1980-х років. Група конгресменів-демократів вже звернулася до Управління урядової підзвітності з вимогою провести аудит системи через побоювання, що ШІ може "галюцинувати" критично важливу інформацію.