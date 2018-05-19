Авіакомпанія Azur Air Ukraine почала виконувати рейси з Харкова в Барселону

Українська авіакопанія Azur Air Ukraine почала виконувати польоти з Харкова в Барселону. Перший рейс був виконаний в середу, 16 травня.

Про це повідомиляє ЦТС.

Польоти між Харковом і Барселоною будуть виконуватися кожної суботи на літаку Boeing 737-800 місткістю 189 крісел. З Барселони повітряне судно буде вилітати о 09:10, в Харкові буде приземлятися о 13:50. З Харкова літак стартуватиме о 15:00, посадка в Барселоні о 17:50.

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Рейс Харків-Барселона стане другим напрямком, який обслуговується між Україною та Іспанією. Зараз перевізник літає в Барселону з аеропорту Київ-Бориспіль. Цей рейс також виконується щосуботи.

Крім Azur Air Ukraine, в Барселону літають дві інші авіакомпанії – МАУ і Vueling. Український перевізник літає з аеропорту Київ-Бориспіль 5 разів на тиждень (всі дні, крім вівторка та четверга), а іспанський лоукостер з аеропорту Київ-Жуляни двічі в тиждень – кожного вівторка і суботи.