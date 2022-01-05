Авіакомпанії починають скасовувати рейси у Казахстан

Світові авіакомпанії заявляють про скасування рейсів в Казахстан. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що аеропорт в Алмати захопили протестувальники.

Російські телеграм-канали повідомили про те, що порушено сполучення між Казахстаном та Росією. Зокрема, мовиться про рейси між Москвою та Алмати.

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Свої рейси вже скасувала компанія "Белавіа"

Як інформує телеграм-канал "Раньше всех" почала скасовувати рейси в Алмати і білоруська авіакомпанія "Белавіа". Для польотів до Казахстану буде необхідний спеціальний дозвіл Міністерства транспорту Білорусі.

Також поки що не здійснюватиме польоти в охоплене протестами казахське місто Jazeera Airways. Це кувейтський лоукостер. Також рейси скасували і "Азербайджанські авіалінії".

Деякі рейси відкладають на десятки годин

За повідомленням телеграм-каналу ORDA, уже на понад 14 годин затримують рейс Тбілісі – Алмати. Людям, які чекають на літак, радять пильно стежити за розкладом у Тбіліському міжнародному аеропорту. Не виключено, що рейс знову відкладуть.

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Що відбувається в аеропорту Алмати:

Аеропорт в Алмати захопили протестувальники.

Співробітників летовища евакуювали.

До цього часу пасажирів запевняли, що аеропорт охороняє армія і рейси відбуватимуться у штатному режимі.

Також не працює аеропорт у місті Актау.

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Дивіться відео про масштабні протести у Казахстані:

Причиною для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Ціна на нього, зауважимо, у Казахстані в рази менша за українську. Разом з тим Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади. Ймовірно, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична