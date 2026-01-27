На тлі загострення ситуації з Іраном: США перемістили авіаносну групу в Індійський океан, – CNN

Ударна група США на чолі з атомним авіаносцем перемістилась до Індійського океану. Рішення ухвалене на тлі загроз Ірану та побоювань щодо можливого розширення конфлікту в регіоні.

Переміщення ударної групи може надати Сполученим Штатам можливість швидше реагувати на розвиток подій у випадку ескалації. Про це пише CNN.

Що відомо про збільшення військової присутності США біля Ірану?

Американська авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln увійшла до вод Індійського океану в зоні відповідальності Центрального командування США – структури, що відповідає за операції на Близькому Сході.

До складу угруповання входять декілька есмінців-супроводу та авіаційне крило корабля, проте вона наразі перебуває не у повному складі. Типова авіаносна ударна група включає сам авіаносець, ракетні крейсери, кораблі протиповітряної оборони та есмінці або фрегати для боротьби з підводними човнами.

Центр військових дій все ще проявляє дипломатичну активність, але США посилили присутність у регіоні на тлі загроз можливого військового зіткнення.

Чи існує загроза удару?

Попри розміщення у водах Індійського океану, авіаносець ще не остаточно готовий до будь-якої потенційної операції. Президент Дональд Трамп продовжує розглядати варіанти удару по Ірану, але немає жодних ознак того, що якесь рішення вже прийнято.

До того ж нещодавно адміністрація США підтвердила свою відкритість до переговорів з іранським режимом.

"Ми відкриті для бізнесу… як то кажуть, тому, якщо вони хочуть зв’язатися з нами та знають умови, тоді ми проведемо розмову", – сказав американський чиновник.

Тим часом Ісламська Республіка готується до потенційного нападу. У Тегерані на площі Революції відкрили великий мурал, на якому зображено рій винищувачів, що летять над військовим кораблем із прапором США.

Під час п'ятничної молитви у столиці імам, який проводив проповідь, застеріг Америку від будь-яких нападів. Іран протягом останнього тижня посилив свою риторику проти США, попереджаючи, що будь-який напад буде зустрінутий силою, здатною дестабілізувати весь Близький Схід.

Що відбувається в Ірані?