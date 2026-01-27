На тлі загострення ситуації з Іраном: США перемістили авіаносну групу в Індійський океан, – CNN
- США розгорнули авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln у водах Індійського океану через загострення відносин з Іраном.
- Іран посилив риторику проти США, попереджаючи про можливу відповідь на будь-які напади, водночас американці відкриті до переговорів.
Ударна група США на чолі з атомним авіаносцем перемістилась до Індійського океану. Рішення ухвалене на тлі загроз Ірану та побоювань щодо можливого розширення конфлікту в регіоні.
Переміщення ударної групи може надати Сполученим Штатам можливість швидше реагувати на розвиток подій у випадку ескалації. Про це пише CNN.
Що відомо про збільшення військової присутності США біля Ірану?
Американська авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln увійшла до вод Індійського океану в зоні відповідальності Центрального командування США – структури, що відповідає за операції на Близькому Сході.
До складу угруповання входять декілька есмінців-супроводу та авіаційне крило корабля, проте вона наразі перебуває не у повному складі. Типова авіаносна ударна група включає сам авіаносець, ракетні крейсери, кораблі протиповітряної оборони та есмінці або фрегати для боротьби з підводними човнами.
Центр військових дій все ще проявляє дипломатичну активність, але США посилили присутність у регіоні на тлі загроз можливого військового зіткнення.
Чи існує загроза удару?
Попри розміщення у водах Індійського океану, авіаносець ще не остаточно готовий до будь-якої потенційної операції. Президент Дональд Трамп продовжує розглядати варіанти удару по Ірану, але немає жодних ознак того, що якесь рішення вже прийнято.
До того ж нещодавно адміністрація США підтвердила свою відкритість до переговорів з іранським режимом.
"Ми відкриті для бізнесу… як то кажуть, тому, якщо вони хочуть зв’язатися з нами та знають умови, тоді ми проведемо розмову", – сказав американський чиновник.
Тим часом Ісламська Республіка готується до потенційного нападу. У Тегерані на площі Революції відкрили великий мурал, на якому зображено рій винищувачів, що летять над військовим кораблем із прапором США.
Під час п'ятничної молитви у столиці імам, який проводив проповідь, застеріг Америку від будь-яких нападів. Іран протягом останнього тижня посилив свою риторику проти США, попереджаючи, що будь-який напад буде зустрінутий силою, здатною дестабілізувати весь Близький Схід.
Що відбувається в Ірані?
З кінця грудня 2025 року в Ірані тривають масштабні протести. Все почалося з підприємців, незадоволених економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти щодо долара США. За наявними даними, кількість жертв на протестах може становити від 12 до 20 тисяч людей.
Іранська влада погрожує Сполученим Штатам та Ізраїлю, заявляючи, що у разі силового втручання на захист протестувальників ці країни стануть законними цілями.
На тлі загострення ситуації нарощування військової присутності США на Близькому Сході триває.