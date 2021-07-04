Авіатроща військового літака на Філіппінах: зросла кількість загиблих
Джерело:NDTV
На Філіппінах 4 липня при спробі посадки розбився військовий літак. На його борту, згідно з уточненою інформацією, було 92 людини. Усі вони – військові. З них загинули щонайменше 29 осіб.
Як повідомив начальник збройних сил Філіппін Чіріліто Собеяна, літак пропустив злітно-посадкову смугу на острові Джоло.
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Після того, як літак впав на землю, він спалахнув
Після невдалого приземлення повітряне судно спалахнуло. Деякі солдати вистрибували з літака ще до того, як він впав на землю та спалахнув. Кількість госпіталізованих наразі перевищила 50.
Це одна з найбільших аварій у військовій авіації країни
Трагедія 4 липня – одна з найбільших за кількістю жертв у військові авіації Філіппін.
Це сумний день, але ми повинні зберігати надію. Ми просимо націю молитися за тих, хто постраждав, і тих, хто загинув у цій трагедії,
– сказав командувач об'єднаної оперативної групи Сулу Вільям Гонсалез.
Досі триває пошук зниклих. На фото видно, що літак розділився на 2 частини. Уламки були охоплені полум'ям, а стовп чорного диму піднімався аж над навколишніми будинками.
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Хто був на борту літака?
За інформацією Al Arabiya, багато з тих, хто були на борту, лише нещодавно закінчили базову військову підготовку. Солдатів відправили на острів Джоло у складі оперативної групи по боротьбі з терористами.