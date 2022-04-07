Авіація Повітряних Сил продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по військах окупантів
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ поповнили список своїх здобутків знищеною російською авіацією.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України авіація Повітряних Сил успішно завдала три ракетно-бомбові удари по військах окупантів.
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За інформацією Генштабу ЗСУ, угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак.
Також повідомляється, що основні зусилля війська РФ зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України. Метою цього наступу є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
Зокрема, окупанти продовжують активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.
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