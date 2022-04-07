Авіація Повітряних Сил продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по військах окупантів

Повітряні сили ЗСУ поповнили список своїх здобутків знищеною російською авіацією.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України авіація Повітряних Сил успішно завдала три ракетно-бомбові удари по військах окупантів.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак.

Також повідомляється, що основні зусилля війська РФ зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України. Метою цього наступу є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Зокрема, окупанти продовжують активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.

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