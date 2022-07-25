Дронів у росіян дуже багато, у них є великі поставки, – аеророзвідник

російські військові у війні проти України також використовують безпілотні літальні апарати. Деякі з них – дуже небезпечні.

Окрім того, цього "добра" в армії агресора достатньо. Про це 24 каналу розповів боєць підрозділу розвідки батальйону Дніпро-1 Олексій Рибалка.

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За його словами, у росіян є багато й спеціалізованих військових систем, так само вони використовують цивільні дрони, наприклад Mavic чи коптери Autel з тепловізором.

У них їх дуже багато, так як, я підозрюю, що у них є великі обсяги поставок цих дронів прямо у збройні сили росії,

– сказав Рибалка.

Крім цього, у ворожої армії є й дрони літакового типу. Всі вони пристосовані під різні завдання і несуть певну небезпеку для Збройних Сил України, додав аеророзвідник.

В росіян багато небезпечних дронів: дивіться відео

Іран передав росії бойові безпілотники, – ЗМІ

Спершу в Ірані заявляли, що не постачатимуть зброю росії. Однак диктатор путін вийшов з ізоляції й приїхав їх випрошувати особисто.

ЗМІ стало відомо, що Іран таки відправив до росії через Каспійське море партію бойових дронів Shahed 129, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.

Ці дрони не застосовувалися в умовах реальних військових дій, тому наразі нічого точно не відомо про їхні реальні бойові характеристики. Однак відомо, що Shahed 129 може знаходитися у повітрі протягом доби й розганятися зі швидкістю 150 км/год.