Авіація ЗСУ тричі вдарила по складах боєприпасів і техніці: головне про бої на Півдні 11 червня
12 червня 2022 , 01:18Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Наші захисники продовжують знищувати окупантів, які зайшли на Південь України. Протягом доби 11 червня одна лише авіація ЗСУ тричі завдала жорсткого удару по російських військах на цьому напрямку.
Били по складах боєприпасів, а також техніці ворога. Про це повідомили в нічному оперативному зведенні компандування "Південь".
Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки,
– зазначили в повідомленні.
Детальніше про ситуацію на Півдні 11 червня: дивіться відео