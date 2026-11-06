На Харківщині Росія вбила 5 працівниць центру контролю хвороб

Унаслідок російського авіаудару по Ізюму на Харківщині загинули 5 співробітниць лабораторного центру. Жінки одними з перших повернулися відновлювати пошкоджену установу після звільнення території.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України та "УП. Життя".

Що відомо про загиблих в Ізюмі

Усі загиблі працювали у філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Після деокупації населеного пункту жінки власноруч прибирали вибите скло, розчищали пошкоджені кабінети й крок за кроком відновлювали роботу лабораторій, щоб дбати про безпеку жителів регіону.

Серед загиблих – очільниця санітарно-гігієнічної лабораторії Вікторія Прокопенко, яка присвятила санітарно-епідеміологічній службі 36 років свого життя. Вона з дитинства мріяла допомагати людям, а колеги згадують її як висококласну та чуйну фахівчиню. 3 листопада Вікторії мало виповнитися 59 років, у неї залишилися чоловік, донька та онук.

Лаборантка бактеріологічної лабораторії Юлія Довженко віддала цій справі майже 38 років. Вона завжди підтримувала співробітників і вирізнялася винятковою відповідальністю. 2 листопада жінці мало б виповнитися 57 років, удома на неї чекали чоловік, син, дві онучки та сестра.

Ще одна загибла, Валентина Прус, працювала лаборанткою санітарно-гігієнічної лабораторії з 2021 року. За цей час 55-річна фахівчиня заслужила глибоку повагу колег завдяки професіоналізму та людяності. У жінки залишилися чоловік і донька.

Бухгалтерка Анжела Прохорцева після звільнення міста теж одразу повернулася до своїх обов'язків в установі. У день ворожої атаки 54-річна жінка розмовляла телефоном із колегами з обласного центру, які почули в слухавці свист російської авіабомби та її спроби врятуватися, після чого зв'язок обірвався. В Анжели залишилися дві доньки.

А 58-річна Олена Грищенко щодня дбала про належні умови та чистоту в службових приміщеннях. Попри те, що вона приєдналася до установи відносно недавно, колеги сприймали її як невіддільну частину команди.

Нагадаємо, що Ізюм щодня перебуває під прицілом країни-терористки. До прикладу, у ніч на 6 листопада ударами були пошкоджені лікарня та житлові будинки, є постраждалі.

2 листопада російські війська вдарили керованими авіабомбами. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще понад десяток постраждали.