Росіяни завдали авіаудару по Курщині: був тяжко поранений 11-річний хлопчик

Російська армія ввечері 9 лютого обстріляла село Козача Локня у Курській області, яке наразі перебуває під контролем ЗСУ. Внаслідок цього постраждали люди, серед яких був 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар пресофіцера тимчасової військової комендатури на російській території Олексія Дмитрашківського для УП, а також співрозмовника видання в одній з лікарень Сум.

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Що відбулося у Козачій Локні на Курщині

Олексій Дмитрашківський розповів, що внаслідок авіаційного удару противника близько 20:30 9 лютого по Козачій Локні поранень різного ступеня важкості зазнали 3 жінки та одна дитина.

Постраждалих силами військової комендатури спочатку евакуювали до стабпункту, потім – до міста Суми. Стан жінок задовільний. Стан дитини, станом на 00:30 10 лютого – критичний,

– сказав пресофіцер.

Водночас співрозмовник УП у лікарні зазначив, що дитина зазнала "травматичної ампутації правої руки, дефект м`яких тканин передньої гомілки та проникного уламкового поранення в голову".

Хлопчика забрали та оперували до 4 ранку 10 лютого. Його стан вкрай важкий.

До слова, російська армія 1 лютого завдала авіаційного удару по інтернату у Суджі, що в Курській області. Тоді під завалами опинилися 95 людей, серед яких більшість була людьми літнього віку та лежачими.