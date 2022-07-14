росіяни вгатили по промисловій зоні Краматорська: жителям радять не залишати укриттів
14 липня 2022 , 08:45Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олександра Гончаренка
окупанти завдали по промисловій зоні Краматорська ракетних ударів. Міський голова закликає людей не виходити з укриттів.
Про постраждалих та жертв унаслідок авіаудару не повідомляють. Відомо, що в деяких районах міста зникло електрика.
Зверніть увагу ЗСУ відбили штурм на 2 напрямках, але росіяни наступають на Кам'янку, де мають частковий успіх
Авіаудари по промисловій зоні
Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Є відсутність електропостачання у деяких частинах міста. Небезпека не минула, знаходьтесь в укритті!
– мовиться в повідомленні.
Ситуація на Донбасі за даними Генштабу
- На Слов'янському напрямку ворог обстріляв район поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепеля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався штурмувати Курульки, але ЗСУ відбили його.
- На Краматорському напрямку атакував райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам'янського, Закітного, Серебрянки та Спірного, Маяків. росіяни наступають у напрямку Верхньокам'янського, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку ворог стріляв із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір'я, Вершина та біля Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурм у напрямку Кодеми та Вершини.
- На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано поблизу 16 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам'янки. Здійснював наступ на Кам'янку, має частковий успіх.
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