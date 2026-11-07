Скинули авіабомбу на укриття: ГУР встановило росіян, причетних до ударів по школі в Комишувасі

У Комишувасі Запорізької області 2 листопада через російський авіаудар по гімназії загинули щонайменше 53 людини. Розвідка з'ясувала, хто саме спланував цю атаку та скидав бомби на людей.

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, атаку на місцеву гімназію "Джерело" спланував начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської армії полковник Федір Зубаков.

Розвідка ідентифікувала шістьох російських льотчиків

Для скоєння воєнного злочину загарбники залучили чотири літаки Су-34 зі складу тактичної авіаційної групи №5 Спеціальної бойової групи резерву генерального штабу ЗС Росії.

До авіанальоту залучили екіпажі з 11 змішаного авіаційного полку та 559 бомбардувального авіаполку 4-ї армії ВПС і ППО. Безпосередні скиди бомб на селище виконували капітани Сергій Єлісєєв та Дмитро Звєрєв, старші лейтенанти Родіон Плотніков, Микита Ігнатьєв і Максим Соколенко, а також лейтенант Вадим Перехрест.

Особи членів екіпажу ще одного ворожого літака наразі встановлюють фахівці.

За даними розвідки, під час першого нальоту о 09:45 дві керовані бомби ворога поцілили в спортивну залу та господарську споруду закладу. Через годину російські військові скинули фугасну авіабомбу ФАБ-3000 безпосередньо на підземне приміщення школи, де функціонував пункт незламності та цивільні ховалися в укритті.

За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата,

– наголосили в ГУР.

Пошуково-рятувальні роботи на місці завалів тривають

Унаслідок вибуху важкого боєприпасу перекриття закладу впали на людей. Пошуково-рятувальна операція триває й досі, а через сильні руйнування значну частину загиблих поки не вдалося ідентифікувати. Фахівці відібрали зразки ДНК у родичів зниклих безвісти.

Нагадаємо, окупанти завдали повторного удару, коли екстрені служби почали розбирати завали та рятувати постраждалих. Тієї миті під ворожим вогнем загинули двоє співробітників ДСНС – Денис Коноваленко та Олексій Сущевський, а також четверо працівників поліції.