Авіаудар по школі на Миколаївщині: у ДСНС назвали число жертв

Рашисти завдали удару з повітря по школі в селі Зелений Гай під Миколаєвом удень 13 березня. На жаль, без загиблих і постраждалих не обійшлося.

З даними рятувальників, у результаті авіаудару школа почала руйнуватися. Опісля там виникла пожежа. Площа займання – 150 квадратних метрів. Вогонь уже загасили.

Актуально Окупанти завдали авіаудару по школі на Миколаївщині

Наслідки авіадуру по школі на Миколаївщи

Вже відомо про двох загиблих. Ще 2 особи постраждали. Але це лише попередні, отже кількість жертв і поранених може зрости.

Додамо, у ліквідації наслідків брали участь 22 рятувальника. Крім того, було залучено 4 одиниці техніки.

Результат попереднього удару Окрім 9 загиблих у Миколаєві, поранення отримали 13 людей, 7 з них – у реанімації

Важливо – З початку війни від рук росіян загинули 79 дітей: дивіться відео 24 каналу