Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі: є травмовані

Росія близько 18:00 8 березня завдала авіаудару по військовій частині у Бориспільському районі. У поліції заявили, що є травмовані.

Пресслужба Нацполіції повідомила, що правоохоронці оглядають найближчі оселі на можливу наявність пошкоджень. Інформацію про потерпілих наразі уточнюють.

Зауважте Київська ОВА працює над організацією процесу евакуації в усіх населених пунктах регіону

Мер Борисполя про авіаудар

Володимир Борисенко – мер Борисполя – розповів, що над містом пролетіли 3 ракети. З них дві – ліквідували ПВО, одна – втрапила у військову частину.

Повітряної тривоги у місті не було. Траєкторія польоту ворожої ракети була чітко зрозуміла. ПВО добре спрацювала.

Мер про авіаудар: дивіться відео

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