Авіаудари по Чернігову: 2 людей загинули, 2 травмовані

По стадіону імені Гагаріна, що у Чернігові, окупанти завдали авіаудар. Загинули 2 людей, ще 2 отримали травми. Сам стадіон – повністю зруйнований.

По стадіону ворог завдав одразу 2 авіаудари. Сталось це після опівночі 11 березня.

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Під завалами досі перебувають люди

У Чернігівській обласній прокуратурі кажуть, що під завалами досі залишаються 3 людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ворог зруйнував також бібліотеку

Зазначимо, ворог також повністю зруйнував приміщення чернігівської бібліотеки. Місцеві нагадали, що нацисти теж воювали з книжками.

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