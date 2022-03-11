Авіаудари по Чернігову: 2 людей загинули, 2 травмовані
Джерело:"Суспільне. Чернігів"
По стадіону імені Гагаріна, що у Чернігові, окупанти завдали авіаудар. Загинули 2 людей, ще 2 отримали травми. Сам стадіон – повністю зруйнований.
По стадіону ворог завдав одразу 2 авіаудари. Сталось це після опівночі 11 березня.
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Під завалами досі перебувають люди
У Чернігівській обласній прокуратурі кажуть, що під завалами досі залишаються 3 людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Ворог зруйнував також бібліотеку
Зазначимо, ворог також повністю зруйнував приміщення чернігівської бібліотеки. Місцеві нагадали, що нацисти теж воювали з книжками.
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