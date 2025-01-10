Росія знизила інтенсивність авіаударів по Україні на 70%: у Business Insider назвали причину

На лінії фронту у Донецькій області знизилася інтенсивність просування росіян. Окрім цього, спостерігається зменшення російських атак плануючими бомбами.

Водночас ця високоточна зброя все ще становить серйозну небезпеку для українських військових та мирного населення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Чому Росія знизила інтенсивність атак

У виданні кажуть, що кількість авіаударів зменшилася завдяки успішним атакам українських безпілотників на російські авіабази та склади боєприпасів влітку і восени. Там також згадали про покращення протиповітряної оборони України.

Зазначимо, що Росія від початку війни використовує плануючі бомби, оснащені боєкомплектами, які перетворюють звичайні боєприпаси у високоточну зброю. Внаслідок короткого часу польоту їх важко перехопити. Окрім цього, вони мають малу радіолокаційну видимість та непередбачувані траєкторії.

Проте, за словами майора підрозділу радіоелектронної боротьби України Юрія, порівняно з літом, кількість атак скоротилася на 70%. Він пояснює це серією ударів по російських базах та побоюваннями російських пілотів через появу в Україну винищувачів F-16.

Водночас заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зауважив, що удари по аеродромах Росії змусили державу-агресорку переміщувати тактичну авіацію глибше в тил. Внаслідок цього зменшилася частота вильоту, а українські сили мають більше часу, щоб виявити авіацію.

Варто зазначити, що Україна також успішно застосовує радіоелектронну боротьбу, що знижує ефективність російських плануючих бомб. Експерт Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає, що такі заходи зумовлюють сповільнення просування російських сухопутних військ.

Водночас Баррос додає, що для остаточного усунення загрози ударів плануючими бомбами Україні необхідні подальші постачання далекобійної зброї від США та НАТО. Це дозволить чинити тиск на російські авіабази та мінімізувати загрозу з повітря.