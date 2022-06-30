Авіаудари росіян по Україні є актом геноциду

Нема ніяких виправдань авіаударам Росії по Україні.

Хоч по двору з пенсіонерами, які в доміно грають, хоч по супермаркету, хоч по українській воєнній базі, хоч по цегельному заводу, хоч по бронетанковому, хоч по черзі за гуманітаркою, хоч по блокпосту тероборони. Це все однакові злочини.

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Обережно!

Якщо ви чуєте від громадян України протилежне, хоч якісь натяки на порівняння припустимості авіаударів – перед вами або жертва "руського міра" або руськомірець.

Обидва типи для вас є небезпечними. Перший може навести на вас вбивць здуру, другий – з переконань.

Я попередила. А ви робіть, що хочете. Я викидаю всіх таких людей з свого життя.