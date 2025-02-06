Окупанти атакували автівку Укрпошти під Покровськом
- Російський дрон атакував автівку Укрпошти під Покровськом, спричинивши серйозні пошкодження.
- На щастя, жертв вдалося уникнути, адже автомобіль був броньованим.
Росіяни атакували дроном автівку Укрпошти, яка поверталася з Покровська на Донеччині. Унаслідок вибуху авто зазнало серйозних пошкоджень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням гендиректора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.
Дивіться також У Покровську припинило роботу останнє стаціонарне відділення Укрпошти
Ворог атакував автівку Укрпошти
Смілянський повідомив, що російські загарбники продовжують атакувати Укрпошту у прифронтових регіонах. Так, ворожий дрон вдарив по автівці, яка поверталася з Покровська.
Унаслідок вибуху автівка отримала серйозні пошкодження. Втім, найголовніше, що ніхто з тих, хто був у салоні, не постраждав.
Завдяки броні працівники залишилися живі,
– повідомив Смілянський.
Він також показав автівку після російської атаки. Смілянський поділився, що і сам неодноразово був за кермом цього автомобіля під час своїх поїздок у Донецьку область.
Дрони атакували автівку Укрпошти – більше в галереї
Смілянський додав, що тепер шукає нове броньоване авто для працівників Укрпошти для роботи у прифронтових населених пунктах. Голова АТ "Укрпошта" також подякував усім, хто продовжує працювати на Донеччині.
"Тепер будемо шукати новий броньовичок, бо ми продовжимо працювати й дбати про наших громадян та військових попри все", – додав він.