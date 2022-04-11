Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів, – посол

Посол України в Австралії розповів про надання Канберрою додаткової військової допомоги Україні. Василь Мірошниченко уточнив, що йдеться про 20 мільйонів доларів.

Відповідну заяву про допомогу Україні від Австралії дипломат зробив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Читайте також Австралія найшвидше в історії передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster

Додаткова допомога від Австралії

За словами посла України в Австралії, додаткова допомога від австралійського уряду передбачатиме протитанкову зброю і заряди до неї. Йдеться про озброєння на 20 мільйонів доларів.

Для Австралії це великий крок вперед. До того надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже 4-й пакет,

– заявив Мірошниченко.

Крім того, посол розповів про передачу Австралією 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 мільйонів доларів для потреб Збройних Сил України.

Він зазначив, що перша партія транспорту вже відправлена до України, інші машини "доставлять незабаром".

Нагадаємо, раніше Австралія повідомила про введення санкцій проти 67 громадян держави-агресорки.

Зверніть увагу – Словаччина та Німеччина нададуть Україні важку зброю: дивіться відео