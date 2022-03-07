Австралія з нами: 7-річний хлопчик написав листа з підтримкою українцям

Весь цивілізований світ допомагає Україні та засуджує дії Росії, зокрема й Австралія. Хлопчик написав листа з підтримкою нашої держави.

"Слуги народу" опублікували лист 7-річного хлопчика. Він попросив передати свою підтримку в Україну.

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"Ми з тобою"

У листі мовиться, що Австралія – з Україною. Хлопчик наголосив, що хоче, аби війна закінчилася.

Дорога Україна, це – Австралія. Ми з тобою. Нехай щастить. Ми хочемо, щоб війна незабаром зупинилася. З любов'ю, Австралія,

– написав хлопчик.

Вчора, 6 березня, в Австралії люди масово вийшли підтримати нашу державу з синьо-жовтою символікою та плакатами.

Держава повідомила, що виділить Україні 105 мільйонів доларів на оборону та гуманітарну підтримку. Окрім цього, Австралія запровадила санкції проти Володимира Путіна, Сергія Лаврова, Сергія Шойгу та інших російських посадовців.

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