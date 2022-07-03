Австралія анонсувала нові санкції проти Росії: під ударом 16 міністрів та імпорт золота

Австралія з 24 лютого активно підтримує Україну у героїчній боротьбі проти російських окупантів. Наразі Канберра готує нові санкції проти Росії.

Анонсував економічні обмеження проти країни-агресорки прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі під час пресконференції у Києві 3 липня. 24 канал передає деталі.

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Які санкції проти Росії планує ввести Австралія

Очільник австралійського уряду підкреслив, що його країна долучилася до підтримки України у війні проти Росії, як і всі цивілізовані держави світу. З-поміж іншого, посадовець заявив, що Австралія оголосить додаткові економічні санкції та персональні обмеження проти росіян.

Ентоні Албенізі пояснив, що мовиться про заборону в'їзду в Австралію 16 російським міністрам та олігархам. Разом з тим персональні обмеження стосуватимуться 62 фізичних осіб з Росії та понад 300 інших суб'єктів з країни-агресорки.

Ми заборонимо імпорт російського золота, аби скоротити можливість Росії фінансувати свою війну, долучимось до Канади, Японії, Сполучених Штатів Америки та Великої Британії у цих санкціях. Війна в Україні впливає на весь світ, на міжнародне право, на наше життя,

– підсумував австралійський прем'єр.

До слова, посадовець визнав економічний шантаж Росії, зокрема у галузі енергоресурсів, продовольства та торгівлі, і запевнив, що країни всього цивілізованого світу підтримують одне одного й роздумують щодо того, як, зокрема, забезпечити транспортування українського зерна.

Детальніше – пресконференція Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албенізі: дивіться відео