Австралія анонсувала нові санкції проти Росії: під ударом 16 міністрів та імпорт золота
Австралія з 24 лютого активно підтримує Україну у героїчній боротьбі проти російських окупантів. Наразі Канберра готує нові санкції проти Росії.
Анонсував економічні обмеження проти країни-агресорки прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі під час пресконференції у Києві 3 липня. 24 канал передає деталі.
До теми Перший візит в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з прем'єром Австралії
Які санкції проти Росії планує ввести Австралія
Очільник австралійського уряду підкреслив, що його країна долучилася до підтримки України у війні проти Росії, як і всі цивілізовані держави світу. З-поміж іншого, посадовець заявив, що Австралія оголосить додаткові економічні санкції та персональні обмеження проти росіян.
Ентоні Албенізі пояснив, що мовиться про заборону в'їзду в Австралію 16 російським міністрам та олігархам. Разом з тим персональні обмеження стосуватимуться 62 фізичних осіб з Росії та понад 300 інших суб'єктів з країни-агресорки.
Ми заборонимо імпорт російського золота, аби скоротити можливість Росії фінансувати свою війну, долучимось до Канади, Японії, Сполучених Штатів Америки та Великої Британії у цих санкціях. Війна в Україні впливає на весь світ, на міжнародне право, на наше життя,
– підсумував австралійський прем'єр.
До слова, посадовець визнав економічний шантаж Росії, зокрема у галузі енергоресурсів, продовольства та торгівлі, і запевнив, що країни всього цивілізованого світу підтримують одне одного й роздумують щодо того, як, зокрема, забезпечити транспортування українського зерна.
Детальніше – пресконференція Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албенізі: дивіться відео