Австралія запровадила нові санкції проти Росії: у списку – "Газпром", "КамАЗ" і "Роселектроніка"

Австралія продовжує запроваджувати санкції проти Росії. Цього разу вони торкнулися низки компаній, серед яких "Газпром", "КамАЗ" і "Роселектроніка".

У зв'язку з вторгненням Росії на територію України Австралія ввела черговий пакет санкцій проти країни-агресорки. Більшість із них стосується нафтогазового сектору, а також компаній, які безпосередньо пов'язані з воєнними діями.

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До санкційного списку додали ще 14 компаній

Так, міністерка закордонних справ Меріс Пейн додала до санкційного списку ще 14 російських компаній. Серед них – "Газпром", яка забезпечує газом більшу частину Західної Європи з допомогою трубопроводу "Північний потік".

Уряд Австралії підтверджує нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України. Ми знову закликаємо Росію негайно вивести збройні сили з України,

– наголосила Пейн.

Також в оновленому списку з'явилася компанія "РусГідро" (найбільший виробник електроенергії в Росії) та "Транснефть" (найбільший у світі оператор магістральних нафтопроводів).

Не забула Австралія і про санкції проти телекомунікаційної компанії "Ростелеком", судноплавних компаній і портів, виробника вантажівок "КамАЗ", а також алмазобудівної компанії "Алроса". А ще санкції стосуються "Роселектроніки", на яку припадає близько 80% усіх російських електронних компонентів.

Санкції, швидше за все, не надто вплинуть на торгівлю між країною-агресоркою й Австралією. А все тому, що Росія й так посідає 37-е місце серед найбільших експортних напрямків в країні. Що стосується імпорту, то у цьому випадку вона взагалі на 57-у місці. Та й загальний обсяг торгівлі в обох цих напрямках становить заледве більше одного мільярда доларів на рік.

Водночас варто розуміти, що будь-які санкції проти країни-агресорки дозволяють пришвидшити закінчення війни. Тож, якби приклад Австралії наслідували й низка інших держав, то в країни-агресорки просто не було б іншого виходу, ніж припинити війну в Україні.

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