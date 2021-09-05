В Австралії акула напала на серфера: чоловік загинув

У штаті Новий Південий Уельс в Австралії на одному з пляжів акула напала на серфера. Від отриманих травм 30-річний чоловік помер на місті.

Трагедія трапилася вранці 5 вересня на одному з пляжів. Медики та небайдужі відпочивальники намагалися врятувати чоловіка, але марно.

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Деталі трагедії

30-річний серфер катався на місцевому Смарагдовому пляжі, аж раптом на нього напала акула. Хижачка тільки 1 раз вкусила чоловіка, але цього виявилося достатньо.

Серфер отримав травму руки та спини. До нього одразу кинулися рятувальники, які були на пляжі та небайдужі, однак поранення були серйозними. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть.

Пацієнт отримав важку травму руки та спини. Попри всі зусилля перехожих, медиків та інших служб швидкої допомоги, чоловіка не вдалося врятувати,

– повідомили в лікарні.

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