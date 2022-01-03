В Австралії чоловік підпалив себе через коронавірусні обмеження

Біля низки кафе у місті Річмонд у Австралії чоловік підпалив себе і свою машину. Під час інциденту він кричав про коронавірусні обмеження, які діють у штаті Вікторія.

Щоб загасити полум'я поліцейські та пожежні облили чоловіка водою. Їм також допомагали 5 людей, які стали свідками інциденту.

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Тіло чоловіка палало

Поліцейським вдалось притиснути чоловіка до землі завдяки тому, що перехожі допомогли його стримати.

Один із очевидців розповів, що тіло палало, перш ніж його погасили водою. А шкіра потерпілого прилипла до сорочки жінки, яка його стримувала. За її словами, він навмисне облив газом себе та свою машину, кричучи про Covid-обмеження і кидаючи книги.



Австралієць підпалив себе і машину через карантин у країні / Фото Daily Mail

При цьому поліція обгородила територію і просила відвідувачів кафе, біля яких усе відбувалось, залишатись на місці. Через це транспорт у Річмонді працював із перебоями. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.



Рятувати чоловіка поліції допомагали свідки інциденту / Фото Daily Mail

Коронавірус у Австралії: що відомо

У Австралії новий 2022 рік почався із рекордної кількості випадків інфікування коронавірусом. Там фіксували найбільший показник від початку пандемії. З масштабним спалахом зіткнулись майже всі штати Австралії через послаблення карантину. Це не стосується західної частини країни.

Влада Австралії також тимчасово зупиняла відкриття кордонів через стрімке розповсюдження нового штаму коронавірусу. Як повідомлялося раніше, країна була готова до відкриття з 1 грудня.

Також у листопаді австралійці протестували проти коронавірусних обмежень. Прем'єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс тоді засудив поведінку протестувальників. Він наголошував, що немає жодних виправдань тій жахливій поведінці, коли мітингувальники стикалися з поліцією.

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