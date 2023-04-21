В Австралії закликають передати Україні винищувачі, які схожі на F-16

Україна прагне отримати західні винищувачі перед очікуваним контрнаступом, а також для того, щоб закрити небо від ракетних атак Росії. Поки Україна отримувала літаки тільки від Польщі й Словаччини. Мовиться про радянські МіГ-29, які хоч і посилять Україну, але не допоможуть вирішити нагальні проблеми.

В Австралії закликають передати Україні близько 40 законсервованих винищувачів F/A-18 Hornets. Ці літаки є однією з останніх модернізацій цієї моделі та схожі за характеристиками з F-16.

Дивіться також Американець на службі в Україні: як працює гелікоптер UH-60A Blackhawk, який придбали для ГУР

Австралійські літаки можуть утилізувати

Австралія має кілька десятків бойових літаків F/A-18A/B. Але проблема в тому, що вони не використовуються вже кілька років та перебувають в боксах для зберігання.

Хоча видання The Drive пише, що австралійські винищувачі в хорошому стані та були значною мірою модернізовані до стандарту А++, що надає їм можливості нових F/A-18C. На літаки було встановлено модернізовану РЛС AN/APG-73.

У Міноборони Австралії не відповіли на запит журналістів щодо винищувачів. F/A-18 Hornets – це американські винищувачі, тому їхній реекспорт залежить від рішення США, як у випадку F-16.

Представник Державного департаменту США в коментарі журналістам сказав, що "з політичних міркувань ми не можемо коментувати або підтверджувати конкретну потенційну діяльність з ліцензування оборонної торгівлі".

Джерела The Drive повідомляють, що якщо літаки Hornet не будуть експортовані, то їх можуть утилізувати.

Це характерно для австралійських ВПС, які знищили всі літаки старих моделей після списання. Вчинити так з F/A-18 було б ганьбою, враховуючи, що Україна дуже потребує винищувачів четвертого покоління,

– мовиться у повідомленні.

Слід зазначити, що Австралія не єдина країна, яка утилізовує зброю, яка теоретично могла б стати в пригоді Україні. Наприклад, Швейцарія утилізує 60 оборонних систем "Рапіра".

Видання підрахувало, що до кінця цього десятиліття на ринку будуть близько сотні бортів F/A-18. Річ у тім, що Фінляндія, Швейцарія, Іспанія та Канада переходять на нові типи літаків. Відомо, що Фінляндія відхилила запит по передачі літаків українській стороні.

The Drive зазначає, що навчати українських військових міг би Корпус морської піхоти. Іншим варіантом може бути створення закордонної програми навчання для України разом з іншими країнами, які експлуатують ці літаки. Також на допомогу може прийти приватний сектор.

"Отже, беручи все це до уваги, винищувачі, яких зараз потребує Україна, стоять на складі в Австралії. Ці літаки вкрай необхідні. Вони мають бути негайно передані Україні, а також має бути розроблена якнайшвидша програма перепідготовки екіпажів для того, щоб F/A-18 якнайшвидше з'явилися на українських аеродромах з екіпажами, готовими їх експлуатувати та обслуговувати", – резюмують журналісти The Drive.

Україна хоче отримати F-16