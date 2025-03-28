"Це було жахливо": в Австралії під час авіашоу розбився літак, є постраждалі

Під час авіашоу Avalon Australian International Airshow 28 березня на південний захід від Мельбурна розбився літак. Пілот і пасажир отримали важкі травми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Літак розбився під час авіашоу в Австралії

За даними поліції, що екстрені служби отримали повідомлення про те, що пілотажний літак Pitts Special, втратив керування під час демонстрації та врізався в асфальт, близько 17:15 за місцевим часом.

Пілота та єдиного пасажира літака, чоловіка 50 років, доставили до лікарні в Мельбурні з важкими травмами, розповів представник швидкої допомоги.

Аварія сталася на значній відстані від глядачів. Тож ніхто з них не постраждав.

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Ендрю Пірс був у натовпі, сказав, що це сталося всього за кілька сотень метрів. За його словами, літак вдарився об землю, коли виходив з петлі.

Він не просто пірнув носом, а ніби вдарився животом. Кабіна пілота була ціла там, де він перебував, але крила, я не знаю, чи були вони відокремлені від літака, але вони були ніби зім'яті перед літаком,

– зазначив очевидець.

Також зазначив, що першими на місце події прибули піротехніки, які працювали на авіашоу, а потім пожежники аеропорту.

Глядач Джефф Крейн розповів, що в той час пролітали 4 літаки, 3 з яких були високо в повітрі. Зауважив, що літак падав і перекидався по землі, зупинився дуже несподівано.

Це було жахливо. Нам сказали, що команда з чотирьох пілотів – це одна сім'я,

– зазначив глядач.

Решту ефірної програми дня було негайно призупинено. Крейн сказав, що натовп покидав аеродром у похмурому настрої.

Австралійське бюро транспортної безпеки заявило, що буде проводити розслідування. Слідчі вивчатимуть наявні дані відстеження польотів, записи пілотів і технічного обслуговування літаків, а також інформацію про погоду. Усіх, хто має відеозаписи, попросили передати їх.

Австралійський міжнародний авіасалон Avalon опублікував заяву, в якій йдеться про те, що він призупинив решту денної програми, щоб дозволити слідчій групі мати повний доступ до місця події.

Ім'я важкопораненого пілота поки не називають. Видання зауважило, що команда Paul Bennet Airshows була популярною візитівкою авіашоу. Цього року в ній виступав син Пола Беннета, 19-річний Джет, який, за словами компанії, був наймолодшим пілотом вищого пілотажу в Австралії.

Ця команда відома своїми стройовими петлями, перекидами та трюками "голова до голови".

Пол Беннет є чинним чемпіоном Австралії з вищого пілотажу й чинним чемпіоном Австралії з фрістайлу. Також має численні титули на рівні штатів.