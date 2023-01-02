В Австралії на пляжі зіткнулися два гелікоптери: 4 загиблих та багато поранених, – фото і відео

В австралійському штаті Квінсленд на пляжі зіткнулися два гелікоптери. Внаслідок аварії загинуло четверо людей. Ще понад 10 – отримали поранення.

Авіакатастрофа сталася поблизу тематичного парку Sea World в Голд-Кості 2 січня близько 14:00 за місцевим часом. На момент зіткнення гелікоптерів у парку якраз перебували люди.

Читайте також Моторошна аварія в Австралії: діти просиділи 2 доби поруч з мертвими батьками

Що відомо про зіткнення гелікоптерів

Виконувач обов'язків інспектора поліції розповів, що за попередньою інформацією, один із гелікоптерів злітав, а інший приземлявся. Один зі свідків розповів, що гелікоптери підійшли надто близько один до одного.

Внаслідок зіткнення один вертоліт перевернувся і впав на піщану косу біля урізу води. Інший – зміг приземлитися.

В Австралії зіткнулися два гелікоптери: дивіться відео

Загинули щонайменше 4 людини

Наразі відомо про чотирьох загиблих. Зокрема, пілота та трьох пасажирів гелікоптера, що розбився. На місці аварії працюють медики та правоохоронці.

Загалом постраждали понад 10 людей. Троє з них – молоді чоловіки та жінка перебувають у критичному стані в лікарні. Також у швидкій розповіли, що ще шестеро отримали поранення уламками від лобового скла.

Австралія шокована новиною про жахливий і трагічний інцидент з вертольотом сьогодні на Голд-Кості,

– написав Албанезе у твітері.

На пляжі в Австралії зіткнулися гелікоптери / Фото зі ЗМІ

Триває розслідування

Поліція перекрила проспект SeaWorld Drive, що веде до місця аварії, і попросила людей триматися якомога далі від нього. Експерти з авіакатастроф розпочали розслідування.

У ЗМІ зазначили, що Голд-Кост, де все сталося, є одним із найпопулярніших туристичних напрямків країни. Найбільше туристів приїжджають туди на відпочинок саме у січні.