В Австралії на пляжі зіткнулися два гелікоптери: 4 загиблих та багато поранених, – фото і відео
Джерело:Nine News
В австралійському штаті Квінсленд на пляжі зіткнулися два гелікоптери. Внаслідок аварії загинуло четверо людей. Ще понад 10 – отримали поранення.
Авіакатастрофа сталася поблизу тематичного парку Sea World в Голд-Кості 2 січня близько 14:00 за місцевим часом. На момент зіткнення гелікоптерів у парку якраз перебували люди.
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Що відомо про зіткнення гелікоптерів
Виконувач обов'язків інспектора поліції розповів, що за попередньою інформацією, один із гелікоптерів злітав, а інший приземлявся. Один зі свідків розповів, що гелікоптери підійшли надто близько один до одного.
Внаслідок зіткнення один вертоліт перевернувся і впав на піщану косу біля урізу води. Інший – зміг приземлитися.
В Австралії зіткнулися два гелікоптери: дивіться відео
Загинули щонайменше 4 людини
Наразі відомо про чотирьох загиблих. Зокрема, пілота та трьох пасажирів гелікоптера, що розбився. На місці аварії працюють медики та правоохоронці.
Загалом постраждали понад 10 людей. Троє з них – молоді чоловіки та жінка перебувають у критичному стані в лікарні. Також у швидкій розповіли, що ще шестеро отримали поранення уламками від лобового скла.
Австралія шокована новиною про жахливий і трагічний інцидент з вертольотом сьогодні на Голд-Кості,
– написав Албанезе у твітері.
На пляжі в Австралії зіткнулися гелікоптери / Фото зі ЗМІ
Триває розслідування
Поліція перекрила проспект SeaWorld Drive, що веде до місця аварії, і попросила людей триматися якомога далі від нього. Експерти з авіакатастроф розпочали розслідування.
У ЗМІ зазначили, що Голд-Кост, де все сталося, є одним із найпопулярніших туристичних напрямків країни. Найбільше туристів приїжджають туди на відпочинок саме у січні.