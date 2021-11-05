В Австралії знайшли 4-річну дівчинку, яка зникла майже 3 тижні тому

Правоохоронці Західної Австралії знайшли живою 4-річну Клео Сміт, яку шукали впродовж 18 днів. Дівчинку виявили у замкненому будинку 36-річного австралійця.

Відомо, що малеча разом із родиною відпочивала в кемпінгу біля міста Карнарвон. Дівчинка зникла 16 жовтня вночі.

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Батьки забили на сполох зранку. Вони переконували поліцію, що дитина не могла вийти з намету сама, оскільки защіпка була зависоко для її зросту. Відтак слідчі не відкидали версію з викраденням.

Дівчинку шукали 18 днів

Зі столиці австралійського штату Перт скерували 100 офіцерів, які долучилися до наземних, морських та повітряних пошуків. Для прочісування малозаселених територій використовували літаки-розвідники.

Після розголосу ситуації, місцева влада також запропонувала небайдужим долучитися до пошуків. Винагорода за інформацію про Клео становила 1 мільйон австралійських доларів, або 750 тисяч доларів США.



За інформацію про дівчинку запропонували винагороду на мільйон австралійських доларів / Фото WA Police

Зачіпка у потоці звернень виникла аж 2 листопада ввечері. Жінка з Карнарвону повідомила, що її сусід почав купувати підгузки, але незрозуміло для кого.

Уже 3 листопада зранку оперативники прибули до будинку 36-річного чоловіка. У одній з кімнат знайшли маленьку Клео.

Дівчинку передали батькам. А підозрюваного затримали та доставили до відділку для з’ясування обставин.

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