В Австралії знайшли 4-річну дівчинку, яка зникла майже 3 тижні тому
Джерело:WA Police
Правоохоронці Західної Австралії знайшли живою 4-річну Клео Сміт, яку шукали впродовж 18 днів. Дівчинку виявили у замкненому будинку 36-річного австралійця.
Відомо, що малеча разом із родиною відпочивала в кемпінгу біля міста Карнарвон. Дівчинка зникла 16 жовтня вночі.
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Батьки забили на сполох зранку. Вони переконували поліцію, що дитина не могла вийти з намету сама, оскільки защіпка була зависоко для її зросту. Відтак слідчі не відкидали версію з викраденням.
Дівчинку шукали 18 днів
Зі столиці австралійського штату Перт скерували 100 офіцерів, які долучилися до наземних, морських та повітряних пошуків. Для прочісування малозаселених територій використовували літаки-розвідники.
Після розголосу ситуації, місцева влада також запропонувала небайдужим долучитися до пошуків. Винагорода за інформацію про Клео становила 1 мільйон австралійських доларів, або 750 тисяч доларів США.
За інформацію про дівчинку запропонували винагороду на мільйон австралійських доларів / Фото WA Police
Зачіпка у потоці звернень виникла аж 2 листопада ввечері. Жінка з Карнарвону повідомила, що її сусід почав купувати підгузки, але незрозуміло для кого.
Уже 3 листопада зранку оперативники прибули до будинку 36-річного чоловіка. У одній з кімнат знайшли маленьку Клео.
Дівчинку передали батькам. А підозрюваного затримали та доставили до відділку для з’ясування обставин.
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